Что происходит? Защитника Динамо отправили на полиграф по подозрению в договорняке

Владислав Дубинчак, принадлежащий киевскому Динамо, рассказал о странной странице своей карьеры, связанной с арендой в столичном Арсенале

Владислав Дубинчак в шоке / Фото: Instagram

Дело было в сезоне 2018/2019. Левый защитник Динамо Владислав Дубинчак тогда играл за Арсенал-Киев, возглавляемый Вячеславом Грозным.

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В Одессе Арсенал проиграл Черноморцу 1:2, забив во втором тайме, но затем пропустив два мяча в течение двух минут.

"Мы проиграли. Нас обвиняли в пассивной игре после того, как мы пропустили второй гол. Оставалось десять минут буквально"

"Мы заходим в раздевалку, нас начинают прессовать. Грозный кидал бутылки: "Вы играете в эти игры! Собираемся в понедельник на детектор лжи"

"Для меня это был такой шок. Я звоню агенту, говорю: "Cаня, что происходит? Я вообще ничего не понимаю". Он поговорил с руководством. Сказал, что меня никто ни в чем не обвиняет, просто нужно быть. Вся команда, значит вся команда", – рассказал Дубинчак в интервью ПРОФУТБОЛ Digital

"Я приехал, дал пару ответов. Говорят, что нашли пару игроков. Им спокойно дали уйти, не афишировали. Дали продолжить карьеру. Они договорились не выносить этого, поэтому все так закончилось"

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"Грозный не пришел на полиграф. Человек такого статуса, нельзя его подвергать такому"

Спустя три года Дубинчак, ныне выступающий в аренде за Днепр-1, недоумевает, почему ему пришлось проходить детектор лжи.

"Я игрок Динамо. Мы все время боролись за результат, выигрывали все подряд. У меня даже в голове нет такого. А тут мне говорят, что вы не так что-то делали. Я, возможно, не психовал сильно, но я не понимал, почему я должен идти это делать", – поведал Дубинчак

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