Півгодини ридав у машині: Евертон довів Миколенка до сліз

Колишній захисник Динамо Віталій Миколенко вперше розповів, які емоції у нього викликала новина про перехід до ліверпульського клубу

Миколенко отримав у Евертоні №19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Віталій Миколенко, який уклав контракт із Евертоном до літа 2026 року, ще місяць тому гадки не мав про інтерес клубу АПЛ. А дізнавшись про нього, довго плакав.

Про це футболіст розповів офіційному сайту Динамо.

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"Про інтерес Евертона дізнався 12 грудня після гри із Зорею. Мені сказали, що мені потрібно бути наступного дня в клубному офісі і що, можливо, буде пропозиція. Я навіть не знав, який клуб. Коли запитали, чи є у мене англійська віза, я зрозумів, що це англійський клуб", – каже Миколенко.

Віталій Миколенко / Фото: офіційний сайт "Евертон"

"Коли я приїхав, Ігор Михайлович (Суркіс) навів мені приклад своєї дочки. Він сказав, що я йому як син, і мені вирішувати – чи залишатись у Динамо, завойовувати трофеї та отримувати гідну зарплату. "Але якщо ти готовий, то скажи це , і ми далі вестимемо переговори" – сказав він".

"Я відповів, що не знаю, чи я готовий, але я дуже хочу. А бажання – це, напевно, найважливіше у футболі і взагалі в житті. У той момент, коли Ігор Михайлович сказав мені "ти мені як син", я задумався. Сльози були потім уже, коли була розмова між президентами двох клубів, і все узгодили. Було багато чуток, і спочатку я не вірив, що це може бути зі мною".

Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

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"Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби у кіно. І коли все узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 хвилин я плакав. Зателефонував батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити почуття – я був дуже радий і водночас було дуже страшно", – зізнався Миколенко.

Миколенко в Евертоні – до літа 2026-го / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

Проте Миколенко в Евертоні має величезну проблему. Віталію буде дуже складно у новому колективі, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.