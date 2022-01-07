Фани Аталанти обожнюють українця: Маліновський визнаний найкращим гравцем місяця

Українського футболіста було названо найкращим гравцем Аталанти у грудні 2021 року, повідомляє офіційний Twitter команди.
Il vostro Player of the Month di dicembre è... Malinovskyi! Complimenti, Ruslan!!- Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 7, 2022
Your #AtalantaPOTM for December is... #Malinovskyi ! Well deserved, Ruslan!!
Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/rEVGiMa5Uu
За звітний період Маліновський забив два голи-красені у 4 матчах Серії А та Ліги чемпіонів. Один із забитих м'ячів українець відправив у ворота Наполі, а другий Вільярреала.
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Загалом у сезоні 2021/22 Руслан відіграв за команду з Бергамо 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких провів 5 голів та зробив 1 асист.
У чемпіонаті Італії Аталанта посідає 4-е місце у турнірній таблиці.
Свій наступний поєдинок команда Руслана Маліновського проведе 9 січня проти Удінезе.