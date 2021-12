Шедевральний гол Маліновського у центральному матчі Серії А (відео)

У центральному матчі 16-го туру Серії А на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони зустрічалися команди Наполі та Аталанти. Аталанта перемогла 3:2.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийшов на поєдинок в основі свого клубу.

На 7-й хвилині зустрічі українець відкрив рахунок у матчі. Отримавши пас від Сапати, Руслан з ходу пробив по воротами Давида Оспіни – голкіпер навіть не встиг зреагувати. Черговий гол-красень у виконанні гравця збірної України!

Для Руслана Маліновського цей гол став четвертим у сезоні та двадцятим у Серії А.

#NapoliAtalanta | 0-1 | 7



GOOOOOOOOOOOOL RUSLAAAAN MALINOVSKYIII!



Vantaggio #Atalanta ! We take the lead in Naples through #Malinovskyi !



Powered by @play_eFootball #GoAtalantaGo pic.twitter.com/5DZ2Y1LdAX