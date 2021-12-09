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Гол-шедевр Маліновського не врятував Аталанту від вильоту з Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 грудня, 23:00
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У поєдинку Аталанта – Вільярреал визначився останній учасник плей-оф Ліги чемпіонів. Дивіться найяскравіші моменти матчу
Руслан Малиновський надто пізно вийшов на поле
Руслан Малиновський надто пізно вийшов на поле / Фото: Reuters

Матч у Бергамо мав відбутися у середу, 8 грудня, але через рясного снігопаду зустріч довелося перенести .

Український хавбек Аталанти розпочинав матч із лави запасних.

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Дебют поєдинку був провальним для підопічних Гасперіні. На 3-й хвилині Арно Данджума відправив м'яч у сітку воріт Аталанти. Під завісу першого тайму Етьєн Капу подвоїв перевагу гостей.

Етьєн Капу
Етьєн Капу / Фото: Reuters

Не згодний із таким ходом поєдинку Гасперіні випустив у другому таймі українського хавбека.

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Але іспанців уже не зупинити. На 51-й хвилині Данджума робить дубль і рахунок у матчі стає 3:0 на користь команди Унаї Емері.

Через 20 хвилин Руслан Маліновський у своєму фірмовому стилі відправив м'яч у ворота Вільярреала та подарував Аталанті надію на порятунок поєдинку.

ГОЛ МАЛІНОВСЬКОГО

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За кілька хвилин Сапата скоротив рахунок до мінімуму – 2:3.

Наприкінці поєдинку Аталанта мала змогу вирвати перемогу, але реалізація підвела підопічних Гасперіні.

ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга чемпіонів. 6-й тур групового раунду

Аталанта – Вільярреал – 2:3

Голи: 0:1 – 3 Данджума, 0:2 – 42 Капу, 0:3 – 51 Данджума, 1:3 – 71 Маліновський, 2:3 – 80 Сапата.

Аталанта: Муссо – Хатебур, Паломіно, Толої, Демірал (Гімшити, 46), Меле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муріель, 54), Фройлер, Пессіна (Маліновський, 46), Ілічіч, Сапата.

Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Трігерос, 90), Жерар Морено (Іборра, 80), Данджума (Діа, 8) .

"Жовта субмарина" здобула важливу перемогу у Бергамо і продовжить свої виступи у плей-оф Ліги чемпіонів.

А команда Руслана Малиновського зіграє у перехідних матчах Ліги Європи.

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П
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О
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
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2
1
11
8
3
11
Забиті 11
Пропущені 8
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В Н В В
2
Вільярреал Вільярреал Віл
6
3
1
2
12
9
3
10
Забиті 12
Пропущені 9
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П В В П
3
Аталанта Аталанта Ата
6
1
3
2
12
13
-1
6
Забиті 12
Пропущені 13
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н Н П В
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
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