Снігопад у Бергамо зірвав матч Ліги чемпіонів

Зустріч команди Руслана Малиновського та Вільярреала перенесли на 9 грудня, повідомляє прес-служба УЄФА.

Бергамо буквально завалило снігом. Арбітр зустрічі ухвалив рішення відкласти старт поєдинку на 20 хвилин, але погодні умови не покращали, тому було ухвалено рішення перенести поєдинок.

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20.



Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET. #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/4ec1LvspCj