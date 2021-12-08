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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Снігопад у Бергамо зірвав матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
8 грудня, 23:20
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Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Аталанта – Вільярреал не відбувся через сильний снігопад
Матч Аталанта - Вільярреал перенесли через рясний снігопад
Матч Аталанта - Вільярреал перенесли через рясний снігопад / Фото: Reuters

Зустріч команди Руслана Малиновського та Вільярреала перенесли на 9 грудня, повідомляє прес-служба УЄФА.

Бергамо буквально завалило снігом. Арбітр зустрічі ухвалив рішення відкласти старт поєдинку на 20 хвилин, але погодні умови не покращали, тому було ухвалено рішення перенести поєдинок.

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Український хавбек Аталанти Руслан Малиновський не потрапив до основного складу на цей матч.

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Аталанта та Вільярреал ведуть боротьбу за пряму путівку до плей-оф. Команда з Бергамо набрала 6 очок і посідає 3 місце у турнірній таблиці групи F.

Вільярреал на 2-му місці та сім очок в активі. Манчестер Юнайтед, який грає із Янг Бойз, набрав 10 балів. У швейцарської команди 4 очки.

Груповий етап
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
5
3
1
1
10
7
3
10
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В В П
2
Вільярреал Вільярреал Віл
5
2
1
2
9
7
2
7
Забиті 9
Пропущені 7
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
5
1
3
1
10
10
0
6
Забиті 10
Пропущені 10
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
5
1
1
3
6
11
-5
4
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П П В

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2.85

3.30

2.55
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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