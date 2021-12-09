9 декабря 19:45 Трансляция
Заря 1
Буде-Глимт 1
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Гол-шедевр Малиновского не спас Аталанту от вылета в Лигу Европы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 декабря, 23:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В поединке Аталанта – Вильярреал определился последний участник плей-офф Лиги чемпионов. Смотрите самые яркие моменты матча
Руслан Малиновский слишком поздно вышел на поле
Руслан Малиновский слишком поздно вышел на поле / Фото: Reuters

Матч в Бергамо должен был состоялся в среду, 8 декабря, но из-за обильного снегопада встречу пришлось перенести.

Украинский хавбек Аталанты начинал матч со скамейки запасных.

Реклама

Дебют поединка был провальным для подопечных Гасперини. На 3-й минуте матча Арно Данджума отправил мяч в сетку ворот Аталанты. Под занавес первого тайма Этьен Капу удвоил преимущество гостей.

Этьен Капу
Этьен Капу / Фото: Reuters

Не согласный с таким ходом поединка Гасперини выпустил во втором тайме украинского хавбека.

Реклама

Но испанцев уже было не остановить. На 51-й минуте Данджума делает дубль и счет в матче становится 3:0 в пользу команды Унаи Эмери.

Спустя 20 минут Руслан Малиновский в своем фирменном стиле отправил мяч в ворота Вильярреала и подарил Аталанте надежду на спасение поединка.

ГОЛ МАЛИНОВСКОГО

Реклама

Спустя несколько минут Сапата сократил счет до минимума – 2:3.

В самом конце поединка Аталанта имела возможности вырвать победу, но реализация подвела подопечных Гасперини.

ОБЗОР МАТЧА

Лига чемпионов. 6-й тур группового раунда

Аталанта – Вильярреал – 2:3

Голы: 0:1 – 3 Данджума, 0:2 – 42 Капу, 0:3 – 51 Данджума, 1:3 – 71 Малиновский, 2:3 – 80 Сапата.

Аталанта: Муссо – Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

"Желтая субмарина" одержала важную победу в Бергамо и продолжит свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов.

А команда Руслана Малиновского сыграет в переходных матчах Лиги Европы.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
6
3
2
1
11
8
3
11
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н В В
2
Вильярреал Вильярреал Вил
6
3
1
2
12
9
3
10
Забитые 12
Пропущеные 9
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В В П
3
Аталанта Аталанта Ата
6
1
3
2
12
13
-1
6
Забитые 12
Пропущеные 13
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н П В
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
6
1
2
3
7
12
-5
5
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: Н Н П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Мариуполь

Сегодня

17:00

Днепр-1

7.10

4.60

1.44

Ингулец

Сегодня

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
Показать больше
Пятница, 10 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
19:30
Смотри на: Трансляция
Суббота, 11 декабря
14:00
Смотри на: Трансляция
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять