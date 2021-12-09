Гол-шедевр Малиновского не спас Аталанту от вылета в Лигу Европы

В поединке Аталанта – Вильярреал определился последний участник плей-офф Лиги чемпионов. Смотрите самые яркие моменты матча

Руслан Малиновский слишком поздно вышел на поле / Фото: Reuters

Матч в Бергамо должен был состоялся в среду, 8 декабря, но из-за обильного снегопада встречу пришлось перенести.

Украинский хавбек Аталанты начинал матч со скамейки запасных.

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Дебют поединка был провальным для подопечных Гасперини. На 3-й минуте матча Арно Данджума отправил мяч в сетку ворот Аталанты. Под занавес первого тайма Этьен Капу удвоил преимущество гостей.

Этьен Капу / Фото: Reuters

Не согласный с таким ходом поединка Гасперини выпустил во втором тайме украинского хавбека.

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Но испанцев уже было не остановить. На 51-й минуте Данджума делает дубль и счет в матче становится 3:0 в пользу команды Унаи Эмери.

Спустя 20 минут Руслан Малиновский в своем фирменном стиле отправил мяч в ворота Вильярреала и подарил Аталанте надежду на спасение поединка.

ГОЛ МАЛИНОВСКОГО

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Спустя несколько минут Сапата сократил счет до минимума – 2:3.

В самом конце поединка Аталанта имела возможности вырвать победу, но реализация подвела подопечных Гасперини.

ОБЗОР МАТЧА

Лига чемпионов. 6-й тур группового раунда



Аталанта – Вильярреал – 2:3

Голы: 0:1 – 3 Данджума, 0:2 – 42 Капу, 0:3 – 51 Данджума, 1:3 – 71 Малиновский, 2:3 – 80 Сапата.



Аталанта: Муссо – Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

"Желтая субмарина" одержала важную победу в Бергамо и продолжит свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов.

А команда Руслана Малиновского сыграет в переходных матчах Лиги Европы.