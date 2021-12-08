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Снегопад в Бергамо сорвал матч Лиги чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 декабря, 23:20
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта – Вильярреал не состоялся из-за сильного снегопада
Матч Аталанта - Вильярреал перенесли из-за обильного снегопада
Матч Аталанта - Вильярреал перенесли из-за обильного снегопада / Фото: Reuters

Встречу команды Руслана Малиновского и Вильяреала перенесли на 9 декабря, сообщает пресс-служба УЕФА.

Бергамо буквально завалило снегом. Арбитр встречи принял решение отложить старт поединка на 20 минут, но погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение перенести поединок.

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Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.

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Аталанта и Вильяреал ведут борьбу за прямую путевку в плей-офф. Команда из Бергамо набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы F.

Вильярреал на 2-м месте и семь очков в активе. Манчестер Юнайтед, который играет с Янг Бойз, набрал 10 баллов. У швейцарской команды 4 очка.

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Пр.
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
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1
1
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Результаты последних матчей: В Н В В П
2
Вильярреал Вильярреал Вил
5
2
1
2
9
7
2
7
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
5
1
3
1
10
10
0
6
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
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Янг Бойз Янг Бойз Янг
5
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6
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Команда
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Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
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26
7
Десна
17
21:25
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8
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17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
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11
14
Ингулец
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11:27
10
15
Минай
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Мариуполь
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