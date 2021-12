Снегопад в Бергамо сорвал матч Лиги чемпионов

Встречу команды Руслана Малиновского и Вильяреала перенесли на 9 декабря, сообщает пресс-служба УЕФА.

Бергамо буквально завалило снегом. Арбитр встречи принял решение отложить старт поединка на 20 минут, но погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение перенести поединок.

A causa delle condizioni meteo avverse, il match è posticipato alle 21:20.



Due to the weather conditions, #AtalantaVillareal has been postponed to 21:20 CET.#UCL#GoAtalantaGopic.twitter.com/4ec1LvspCj