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Переможець ЛЧ потрапив у скандал, впавши на гігантську рибу (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 10:37
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Американський вінгер Челсі Крістіан Пулішич вирішив понабивати м'яч над групером-голіафом – футболіст провалився у воду та ще отримав на горіхи від екологів
Пулішич потрапив у рибний скандал
Пулішич потрапив у рибний скандал / Фото: Twitter

Американський вінгер Челсі, переможець Ліги чемпіонів-2021 Крістіан Пулішич опинився в центрі скандалу.

У соціальних мережах стало вірусним відео, на якому 22-річний футболіст сидить на парусному човні і жонглює м'ячем над гігантською рибою, яку тримали в воді на мотузці. Гравець втратив контроль над м'ячем і впав у воду на рибу.

Після цього Пулішич отримав на горіхи від організації Blue Planet Society, групи екологів, яка виступає за припинення надмірної експлуатації світового океану.

"Образливе ставлення до групера-голіафа, який перебуває під загрозою зникнення, – і все лише заради розваги", – написала Blue Planet Society у себе в Twitter про Пулішича

Групер-голіаф – велика морська риба, що мешкає в тропічних водах. Його охоронний статус класифікується як "вразливий". Це означає, що його майбутнє не викликає негайних побоювань. Проте чисельність груперів швидко скорочується, а тому на вилов цієї риби накладено заборону.

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Раніше ми писали, що парашутиста з матчу Німеччина – Франція хотіли пристрелити. Якби не слово "Грінпіс" на парашуті, висадка на поле в Мюнхені для чоловіка могла завершитися летально.

Згадаймо, як Челсі з Пулішичем виграв Євро-2020

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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