Переможець ЛЧ потрапив у скандал, впавши на гігантську рибу (відео)

Американський вінгер Челсі Крістіан Пулішич вирішив понабивати м'яч над групером-голіафом – футболіст провалився у воду та ще отримав на горіхи від екологів

Пулішич потрапив у рибний скандал / Фото: Twitter

Американський вінгер Челсі, переможець Ліги чемпіонів-2021 Крістіан Пулішич опинився в центрі скандалу.

У соціальних мережах стало вірусним відео, на якому 22-річний футболіст сидить на парусному човні і жонглює м'ячем над гігантською рибою, яку тримали в воді на мотузці. Гравець втратив контроль над м'ячем і впав у воду на рибу.

Після цього Пулішич отримав на горіхи від організації Blue Planet Society, групи екологів, яка виступає за припинення надмірної експлуатації світового океану.

"Образливе ставлення до групера-голіафа, який перебуває під загрозою зникнення, – і все лише заради розваги", – написала Blue Planet Society у себе в Twitter про Пулішича

Групер-голіаф – велика морська риба, що мешкає в тропічних водах. Його охоронний статус класифікується як "вразливий". Це означає, що його майбутнє не викликає негайних побоювань. Проте чисельність груперів швидко скорочується, а тому на вилов цієї риби накладено заборону.

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Раніше ми писали, що парашутиста з матчу Німеччина – Франція хотіли пристрелити. Якби не слово "Грінпіс" на парашуті, висадка на поле в Мюнхені для чоловіка могла завершитися летально.

Згадаймо, як Челсі з Пулішичем виграв Євро-2020