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Победитель ЛЧ угодил в скандал, упав на гигантскую рыбу (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
5 июля, 10:37
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Американский вингер Челси Кристиан Пулишич решил понабивать мяч над групером-голиафом – футболист провалился в воду да еще получил на орехи от экологов
Пулишич угодил в рыбный скандал
Пулишич угодил в рыбный скандал / Фото: Twitter

Американский вингер Челси, победитель Лиги чемпионов-2021 Кристиан Пулишич оказался в центре скандала.

В социальных сетях стало вирусным видео, на котором 22-летний футболист сидит на парусной лодке и жонглирует мячом над гигантской рыбой, которую держали в воде на веревке. Игрок потерял контроль над мячом и упал в воду на рыбу.

После этого Пулишич подвергся критике со стороны организации Blue Planet Society, группы экологов, выступающей за прекращение чрезмерной эксплуатации мирового океана.

"Оскорбительное обращение с находящимся под угрозой групером-голиафом – развлечения ради", – написала Blue Planet Society у себя в Twitter о Пулишиче

Групер-голиаф – крупная морская рыба, обитающая в тропических водах. Его охранный статус классифицируется как "уязвимый". Это означает, что его будущее не вызывает немедленных опасений. Тем не менее численность груперов быстро сокращается, а потому на вылов этой рыбы наложен запрет.

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Ранее мы писали, что парашютиста с матча Германия – Франция хотели пристрелить. Если бы не слово "Гринпис" на парашюте, высадка на поле в Мюнхене для мужчины могла завершиться летально.

Вспомним, как Челси с Пулишичем выиграл Евро-2020

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4:5
4
4
Турция
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1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
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