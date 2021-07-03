52 кілометри пробіг гравець збірної Данії на Євро

Йоакім Мехле – головний "енерджайзер" збірної Данії. Він відіграв 90 хвилин у всіх п'яти матчах і пробіг більше марафонської дистанції

Йоаким Мехлу - гравець матчу Чехія - Данія (1:2) / Фото: Reuters

Збірна Данії продовжує захоплювати на Євро-2020! Сьогодні команда в чвертьфіналі обіграла Чехію з рахунком 2:1 і вийшла в півфінал.

Найенергійнішим футболістом в складі переможців знову став 24-річний захисник Йоакім Мехле. Одноклубник Маліновського по Аталанті в матчі з Англією пробіг 11 100 метрів.

Мехле утримує лідерство за цим показником в збірній Данії. Всього на турнірі він пробіг вже 52.6 км. Це на 10 км більше марафонської дистанції!

Також на рахунку захисника два голи і результативна передача.

В 1/2 данці зіграють з переможцем матчу Україна – Англія. Дивіться знаменитий мультфільм в новій озвучці – спеціально до сьогоднішньої гри.