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Бабуся Вел проти збірної України: гравець збірної Англії вийде на матч в особливих бутсах

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
3 липня, 20:48
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Футболіст написав на бутсах ім'я своєї бабусі, яка зіграла важливу роль в його кар'єрі і не дожила до чемпіонату Європи
Калвін Філліпс грає на Євро-2020 в особливих бутсах
Калвін Філліпс грає на Євро-2020 в особливих бутсах / Фото: Reuters

В особливих бутсах в матчі Україна – Англія вийде Калвін Філліпс. Півзахисник потрапив в стартовий склад англійської збірної. До цього він відіграв від дзвінка до дзвінка всі чотири гри своєї команди на Євро. Україна – Англія онлайн трансляція з відео-повторами, фото і коментарями доступна на нашому сайті.

Стрім матчу Україна – Англія:

Калвін Філліпс грає турнірі в спеціальних бутсах, на яких він написав ім'я своєї бабусі. На ігровому взутті гравця написано "Бабуся Вел". Вона померла в лютому в результаті ускладнень після зараження коронавірусом.

Бабуся Вел на бутсах Калвіна Філліпса
Бабуся Вел на бутсах Калвіна Філліпса / Фото: Reuters

Відомо, що бабуся Філліпса Вел Кросбі зіграла важливу роль в кар'єрі гравця. Вона вмовила Калвіна відіграти в Чемпіоншипі за Лідс ще сезон замість того, щоб перейти в Астон Віллу. Саме в тій кампанії клуб заробив путівку в Прем'єр-лігу, а Філліпс став одним з головних творців успіху.

Особливі бутси надихають Філліпса: на Євро він лідер збірної Англії за пройденою під час гри дистанцією – майже 44 кілометри!

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E
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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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