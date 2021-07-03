Бабуся Вел проти збірної України: гравець збірної Англії вийде на матч в особливих бутсах

Футболіст написав на бутсах ім'я своєї бабусі, яка зіграла важливу роль в його кар'єрі і не дожила до чемпіонату Європи

Калвін Філліпс грає на Євро-2020 в особливих бутсах / Фото: Reuters

В особливих бутсах в матчі Україна – Англія вийде Калвін Філліпс. Півзахисник потрапив в стартовий склад англійської збірної. До цього він відіграв від дзвінка до дзвінка всі чотири гри своєї команди на Євро. Україна – Англія онлайн трансляція з відео-повторами, фото і коментарями доступна на нашому сайті.

Стрім матчу Україна – Англія:

Калвін Філліпс грає турнірі в спеціальних бутсах, на яких він написав ім'я своєї бабусі. На ігровому взутті гравця написано "Бабуся Вел". Вона померла в лютому в результаті ускладнень після зараження коронавірусом.

Бабуся Вел на бутсах Калвіна Філліпса / Фото: Reuters

Відомо, що бабуся Філліпса Вел Кросбі зіграла важливу роль в кар'єрі гравця. Вона вмовила Калвіна відіграти в Чемпіоншипі за Лідс ще сезон замість того, щоб перейти в Астон Віллу. Саме в тій кампанії клуб заробив путівку в Прем'єр-лігу, а Філліпс став одним з головних творців успіху.

Особливі бутси надихають Філліпса: на Євро він лідер збірної Англії за пройденою під час гри дистанцією – майже 44 кілометри!

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