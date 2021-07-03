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Бабушка Вэл против сборной Украины: игрок сборной Англии выйдет на матч в особенных бутсах

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июля, 20:48
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Футболист нанес на бутсы имя своей бабушки, которая сыграла важную роль в его карьере и не дожила до чемпионата Европы
Калвин Филлипс играет на Евро-2020 в особенных бутсах
Калвин Филлипс играет на Евро-2020 в особенных бутсах / Фото: Reuters

В особенных бутсах в матче Украина – Англия выйдет Калвин Филлипс. Полузащитник попал в стартовый состав английской сборной. До этого он отыграл от звонка до звонка все четыре игры своей команды на Евро. Украина – Англия онлайн трансляция с видео-повторами, фото и комментариями доступна на нашем сайте.

Стрим матча Украина – Англия:

Калвин Филлипс играет турнире в специальных бутсах, на которые он нанес имя своей бабушки. На игровой обуви игрока написано "Бабушка Вэл". Она умерла в феврале в результате осложнений после заражения коронавирусом.

Бабушка Вэл на бутсах Калвина Филлипса
Бабушка Вэл на бутсах Калвина Филлипса / Фото: Reuters

Известно, что бабушка Филлипса Вэл Кросби сыграла важную роль в карьере игрока. Она уговорила Калвина отыграть в чемпионшипе за Лидс еще сезон вместо того, чтобы перейти в Астон Виллу. Именно в той кампании клуб заработал путевку в Премьер-лигу, а Филлипс стал одним из главных творцов успеха.

Особенные бутсы вдохновляют Филлипса: на Евро он лидер сборной Англии по пройденной во время игры дистанции – почти 44 километра!

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3
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3
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Северная Македония
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
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7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
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Венгрия
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