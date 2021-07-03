Бабушка Вэл против сборной Украины: игрок сборной Англии выйдет на матч в особенных бутсах

Футболист нанес на бутсы имя своей бабушки, которая сыграла важную роль в его карьере и не дожила до чемпионата Европы

Калвин Филлипс играет на Евро-2020 в особенных бутсах / Фото: Reuters

В особенных бутсах в матче Украина – Англия выйдет Калвин Филлипс. Полузащитник попал в стартовый состав английской сборной. До этого он отыграл от звонка до звонка все четыре игры своей команды на Евро. Украина – Англия онлайн трансляция с видео-повторами, фото и комментариями доступна на нашем сайте.

Стрим матча Украина – Англия:

Калвин Филлипс играет турнире в специальных бутсах, на которые он нанес имя своей бабушки. На игровой обуви игрока написано "Бабушка Вэл". Она умерла в феврале в результате осложнений после заражения коронавирусом.

Бабушка Вэл на бутсах Калвина Филлипса / Фото: Reuters

Известно, что бабушка Филлипса Вэл Кросби сыграла важную роль в карьере игрока. Она уговорила Калвина отыграть в чемпионшипе за Лидс еще сезон вместо того, чтобы перейти в Астон Виллу. Именно в той кампании клуб заработал путевку в Премьер-лигу, а Филлипс стал одним из главных творцов успеха.

Особенные бутсы вдохновляют Филлипса: на Евро он лидер сборной Англии по пройденной во время игры дистанции – почти 44 километра!

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