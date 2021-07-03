Ось це прорив! 14-річний українець підписав контракт з іспанським клубом

Український футболіст Марк Шпіра продовжить свою кар'єру в складі іспанського клубу Леванте, це перший контракт нашого гравця

Перший контракт Шпіри

Поки національна збірна України бореться на чемпіонаті Європи, молоді українські гравці влаштовують своє майбутнє в Європі.

Ми вже писали про перехід Максима Кучерявого в Сент-Джонстон. А тепер наш футболіст буде в чемпіонаті Іспанії.

Українець Марк Шпіра продовжить свою кар'єру в складі іспанського клубу Леванте.

"Мій перший контракт. Щасливий стати гравцем однієї з кращих футбольних академій Іспанії. Для мене це новий етап, важливий крок до мети і заповітної мрії – тільки вперед" , – написав Шпіра в своєму Instagram .

Леванте виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії. У минулому сезоні клуб посів 14-е місце.

Раніше Шпіра тренувався в академії іспанської Патакони, а до цього він займався в дитячій команді Барселони.