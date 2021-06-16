16 червня 30’
Фінляндія 0
Росія 0
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Парашутиста з матчу Німеччина – Франція хотіли пристрелити: що його врятувало

Олег Люлька Олег Люлька
16 червня, 15:18
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Якби не слово "Грінпіс" на парашуті, цей політ для чоловіка завершився б летально – снайпер вже був готовий випустити в нього кулю: відео та подробиці скандалу
Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини
Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини / Фото: Reuters

Витівка парашутиста,котрий приземлився на полі мюнхенської "Альянц Арени" перед матчем Німеччина – Франція (0:1), могла завершитися для нього летально. Його міг пристрелити снайпер.

Чоловіка врятувало те, що на його парашуті було слово "Грінпіс".

"На час проведення Євро-2020 було встановлено повну заборону на польоти над "Альянц Ареною". Я гадаю, що "Грінпіс" знає про це. Снайпери вирішили не втручатися через слово "Грінпіс" на парашуті. Якби поліція дійшла висновку, що це терористична атака, тоді довелося б заплатити за цю акцію життям, – заявив член Бундестагу Йоагім Геррманн, слова якого наводить Bild. – Я можу лише засудити "Грінпіс" за неодноразове вчинення таких безвідповідальних учинків. Тут немає анінайменшого зв'язку із захистом навколишнього середовища"

Нагадаємо, що перед початком вчорашнього матчу Німеччина – Франція 0:1 над стадіоном з'явився чоловік на парашуті. Він пролетів над медіатрібуною і уболівальниками, ледь не врізався в натовп фанатів і приземлився на газон, розбивши камеру-павука. Підготовку до матчу довелося ненадовго перервати, а гравці були відверто вражені тим, що сталося.

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На парашуті були відображені заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Грінпіс".

Огляд матчу Німеччина – Франція (0:1)

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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