Парашутиста з матчу Німеччина – Франція хотіли пристрелити: що його врятувало

Якби не слово "Грінпіс" на парашуті, цей політ для чоловіка завершився б летально – снайпер вже був готовий випустити в нього кулю: відео та подробиці скандалу

Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини / Фото: Reuters

Витівка парашутиста,котрий приземлився на полі мюнхенської "Альянц Арени" перед матчем Німеччина – Франція (0:1), могла завершитися для нього летально. Його міг пристрелити снайпер.

Чоловіка врятувало те, що на його парашуті було слово "Грінпіс".

"На час проведення Євро-2020 було встановлено повну заборону на польоти над "Альянц Ареною". Я гадаю, що "Грінпіс" знає про це. Снайпери вирішили не втручатися через слово "Грінпіс" на парашуті. Якби поліція дійшла висновку, що це терористична атака, тоді довелося б заплатити за цю акцію життям, – заявив член Бундестагу Йоагім Геррманн, слова якого наводить Bild. – Я можу лише засудити "Грінпіс" за неодноразове вчинення таких безвідповідальних учинків. Тут немає анінайменшого зв'язку із захистом навколишнього середовища"

Нагадаємо, що перед початком вчорашнього матчу Німеччина – Франція 0:1 над стадіоном з'явився чоловік на парашуті. Він пролетів над медіатрібуною і уболівальниками, ледь не врізався в натовп фанатів і приземлився на газон, розбивши камеру-павука. Підготовку до матчу довелося ненадовго перервати, а гравці були відверто вражені тим, що сталося.

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На парашуті були відображені заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Грінпіс".

Огляд матчу Німеччина – Франція (0:1)