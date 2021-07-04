Енерджайзери збірної України: скільки набігали наші футболісти на Євро

Чотири гравці збірної України на чемпіонаті Європи пробігли 50 км і більше. Лідером по кілометражу в матчах став Олександр Зінченко

Олександр Зінченко - лідер збірної України з дистанції на Євро / Фото: Reuters

Збірна України на Євро-2020 зупинилася на стадії чвертьфіналу. Не під силу команді Андрія Шевченка виявилися англійці – ми програли з розгромним рахунком 0:4. Час підбивати підсумки нашого виступу на чемпіонаті Європи.

Цікавий статистичний показник – дистанція, яку футболісти здолали в матчах турніру.

Лідером за цим показником в нашій команді став Олександр Зінченко. 24-річний футболіст пробіг 53 900 метрів, відігравши всі матчі від стартового і до фінального свистка.

ТОП-10 гравців збірної України з дистанції на Євро-2020:

Олександр Зінченко – 53 900 метрів Олександр Караваєв – 52 900 Андрій Ярмоленко – 52 400 Роман Яремчук – 50 000 Ілля Забарний – 49 900 Микола Матвієнко – 49 400 Сергій Сидорчук – 43 500 Микола Шапаренко – 40 200 Віталій Миколенко – 37 900 Руслан Маліновський – 31 000

Цікаво, що в ТОП-10 серед всіх збірних на Євро потрапили два наших гравці – Зінченко (шосте місце) і Караваєв (восьме). Лідером за цим показником серед всіх команд є 18-річний іспанець Педрі – 61,5 км.

Переозвучка відомого мультфільму: