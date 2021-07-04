Енерджайзери збірної України: скільки набігали наші футболісти на Євро

Збірна України на Євро-2020 зупинилася на стадії чвертьфіналу. Не під силу команді Андрія Шевченка виявилися англійці – ми програли з розгромним рахунком 0:4. Час підбивати підсумки нашого виступу на чемпіонаті Європи.
Цікавий статистичний показник – дистанція, яку футболісти здолали в матчах турніру.
Лідером за цим показником в нашій команді став Олександр Зінченко. 24-річний футболіст пробіг 53 900 метрів, відігравши всі матчі від стартового і до фінального свистка.
ТОП-10 гравців збірної України з дистанції на Євро-2020:
- Олександр Зінченко – 53 900 метрів
- Олександр Караваєв – 52 900
- Андрій Ярмоленко – 52 400
- Роман Яремчук – 50 000
- Ілля Забарний – 49 900
- Микола Матвієнко – 49 400
- Сергій Сидорчук – 43 500
- Микола Шапаренко – 40 200
- Віталій Миколенко – 37 900
- Руслан Маліновський – 31 000
Цікаво, що в ТОП-10 серед всіх збірних на Євро потрапили два наших гравці – Зінченко (шосте місце) і Караваєв (восьме). Лідером за цим показником серед всіх команд є 18-річний іспанець Педрі – 61,5 км.
Переозвучка відомого мультфільму: