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Енерджайзери збірної України: скільки набігали наші футболісти на Євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
4 липня, 00:49
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Чотири гравці збірної України на чемпіонаті Європи пробігли 50 км і більше. Лідером по кілометражу в матчах став Олександр Зінченко
Олександр Зінченко - лідер збірної України з дистанції на Євро
Олександр Зінченко - лідер збірної України з дистанції на Євро / Фото: Reuters

Збірна України на Євро-2020 зупинилася на стадії чвертьфіналу. Не під силу команді Андрія Шевченка виявилися англійці – ми програли з розгромним рахунком 0:4. Час підбивати підсумки нашого виступу на чемпіонаті Європи.

Цікавий статистичний показник – дистанція, яку футболісти здолали в матчах турніру.

Лідером за цим показником в нашій команді став Олександр Зінченко. 24-річний футболіст пробіг 53 900 метрів, відігравши всі матчі від стартового і до фінального свистка.

ТОП-10 гравців збірної України з дистанції на Євро-2020:

  1. Олександр Зінченко – 53 900 метрів
  2. Олександр Караваєв – 52 900
  3. Андрій Ярмоленко – 52 400
  4. Роман Яремчук – 50 000
  5. Ілля Забарний – 49 900
  6. Микола Матвієнко – 49 400
  7. Сергій Сидорчук – 43 500
  8. Микола Шапаренко – 40 200
  9. Віталій Миколенко – 37 900
  10. Руслан Маліновський – 31 000

Цікаво, що в ТОП-10 серед всіх збірних на Євро потрапили два наших гравці – Зінченко (шосте місце) і Караваєв (восьме). Лідером за цим показником серед всіх команд є 18-річний іспанець Педрі – 61,5 км.

Переозвучка відомого мультфільму:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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