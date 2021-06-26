Дав чайових на квартиру в Києві: зірка Боруссії пиячив з друзями на відпочинку

Нападник німецького клубу Ерлінг Голанд на відпочинку в Греції погуляв в ресторані на 500 тисяч євро, а офіціантам залишив на чай 30 тисяч євро

Ерлінг Голанд на відпочинку в Греції / Фото: Instagram

Найкращий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд відпустку проводить з Греції. Збірна Норвегії не потрапила на Євро-2020, а значить, футболіст має купу вільного часу.

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Як стверджує Sportime, за кілька годин в грецькому ресторані Ерлінг погуляв на 500 тисяч євро.

Більше половини у 20-річного Голанда пішло на шампанське – він придбав для себе і друзів, в числі яких був гравець МанСіті Ріяд Марез, чотири пляшки по 70 тисяч євро за кожну.

Щедрим був футболіст і з обслуговуючим персоналом. Він залишив 30 тисяч євро чайових. За такі чайові можна купити простеньку квартиру в Києві.

У минулому сезоні Голанд зіграв за Боруссію 41 зустріч, забив 41 м'яч і зробив 12 результативних передач.

Зазначимо, що навесні відразу після матчу МанСіті – Боруссія (2:1) у Голанда взяв автограф румунський арбітр Октавіан Шовре. І хоча таким чином рефері хотів допомогти центру, що займається терапією хворих на аутизм, суддю чекала дискваліфікація.