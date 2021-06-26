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Дав чайових на квартиру в Києві: зірка Боруссії пиячив з друзями на відпочинку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 16:33
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Нападник німецького клубу Ерлінг Голанд на відпочинку в Греції погуляв в ресторані на 500 тисяч євро, а офіціантам залишив на чай 30 тисяч євро
Ерлінг Голанд на відпочинку в Греції
Ерлінг Голанд на відпочинку в Греції / Фото: Instagram

Найкращий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд відпустку проводить з Греції. Збірна Норвегії не потрапила на Євро-2020, а значить, футболіст має купу вільного часу.

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Як стверджує Sportime, за кілька годин в грецькому ресторані Ерлінг погуляв на 500 тисяч євро.

Більше половини у 20-річного Голанда пішло на шампанське – він придбав для себе і друзів, в числі яких був гравець МанСіті Ріяд Марез, чотири пляшки по 70 тисяч євро за кожну.

Щедрим був футболіст і з обслуговуючим персоналом. Він залишив 30 тисяч євро чайових. За такі чайові можна купити простеньку квартиру в Києві.

У минулому сезоні Голанд зіграв за Боруссію 41 зустріч, забив 41 м'яч і зробив 12 результативних передач.

Зазначимо, що навесні відразу після матчу МанСіті – Боруссія (2:1) у Голанда взяв автограф румунський арбітр Октавіан Шовре. І хоча таким чином рефері хотів допомогти центру, що займається терапією хворих на аутизм, суддю чекала дискваліфікація.

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І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
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Німеччина
3
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4
3
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4
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