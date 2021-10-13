Не Ярмоленко: аналітики визначили найкращого гравця України з Боснією

Найвищу оцінку за поєдинок із Боснією, що завершився внічию 1:1, у складі української збірної отримав воротар Андрій Пятов

Боснія їде зі Львова з нічиєю / Фото: Reuters

За підсумками матчу Україна – Боснія 1:1 аналітики WhoScored назвали найкращим гравцем у складі господарів Андрія Пятова.

"Гірник", який пропустив один м'яч, але при цьому кілька разів урятував ворота господарів, отримав оцінку 7,3. Другий-третій рядки за оцінками від аналітиків в українській збірній розділили автор гола Андрій Ярмоленко і захисник Микола Матвієнко (по 7,1).

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

При цьому найкращим гравцем матчу у Львові назвали захисника збірної Боснії та Герцеговини Анеля Ахмедходжича (7,7 бала), гол якого на 77-й хвилині дозволив гостям вибороти прийнятну для себе нічию 1:1.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ЗБІРНОЇ БОСНІЇ

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Раніше ми розповідали, як збірній України посісти другу сходинку в групі. Ось один із варіантів. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. В цьому разі у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це має так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

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Решта матчів групи D

13 листопада

Боснія і Герцеговина – Фінляндія

Франція – Казахстан

16 листопада

Боснія і Герцеговина – Україна

Фінляндія – Франція

Критерії визначення місць за рівності очок у групі