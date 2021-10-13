Не Ярмоленко: аналітики визначили найкращого гравця України з Боснією

За підсумками матчу Україна – Боснія 1:1 аналітики WhoScored назвали найкращим гравцем у складі господарів Андрія Пятова.
"Гірник", який пропустив один м'яч, але при цьому кілька разів урятував ворота господарів, отримав оцінку 7,3. Другий-третій рядки за оцінками від аналітиків в українській збірній розділили автор гола Андрій Ярмоленко і захисник Микола Матвієнко (по 7,1).
ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
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При цьому найкращим гравцем матчу у Львові назвали захисника збірної Боснії та Герцеговини Анеля Ахмедходжича (7,7 бала), гол якого на 77-й хвилині дозволив гостям вибороти прийнятну для себе нічию 1:1.
ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ЗБІРНОЇ БОСНІЇ
Раніше ми розповідали, як збірній України посісти другу сходинку в групі. Ось один із варіантів. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. В цьому разі у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це має так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!
Решта матчів групи D
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція
Критерії визначення місць за рівності очок у групі
- Різниця м'ячів у всіх матчах групи
- Забиті м'ячі у всіх матчах групи
- Результати особистих зустрічей
- Рейтинг фейр-плей
- Жереб
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