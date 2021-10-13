Думав, як би не програти у Львові: Петраков ошелешив після нічиєї з Боснією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков незадоволений нічиєю в матчі проти Боснії та Герцеговини в відбої на ЧС-2022

Олександр Петраков - про матч проти Боснії / Фото: Reuters

Україна вела в рахунку, але не втримала таку важливу перемогу. Відео голів та огляд матчу Україна – Боснія є на нашому сайті.

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"У роздягальні всі засмучені. Результат негативний, зіграли внічию, ми знали, що все одно будемо грати лобову гру в Боснії. Ще є гра Боснія – Фінляндія. Я хлопцям подякував за гру, давайте будемо готуватися до гри з Боснією На цьому рівні треба свої моменти забивати. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Глибоко сіли, Матвієнко і Соболь з зазорами грали.

Яремчук ще в перерві просив заміну, Ярмоленко теж втомився. Заміни не були сплановані. У мене немає до них претензій. Я бачив, що Шапаренку було важко. Він молодець, всю гру в Фінляндії зіграв, він теж не залізний. Хотів змінити захисника, щоб було 4-4-2. Хлопці втомилися, я думав, як би не програти у Львові. Ми в перерві говорили, що треба раніше зустрічати. Що вже говорити зараз...

Чому Довбик? Це було моє рішення. Я його випускав в Гельсінкі, а тут було чисто моє рішення. Понадіявся на Сікана. Я такої підтримки ще не бачив. Дякую за підтримку. Вибачаюсь за результат", – сказав Петраков в ефірі каналу "Футбол-1".