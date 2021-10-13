Це жах! Гравець збірної України назвав причину фіаско у Львові

Півзахисник національної команди Тарас Степаненко залишився незадоволений полем, а також поскаржився на психологію у збірній України

Степаненко незадоволений львівським газоном / Фото: REUTERS

Збірна України ускладнила собі завдання пробитися на ЧС-2022. У Львові наша команда зіграла внічию з Боснією – 1:1.

Причину невдачі назвав півзахисник збірної України Тарас Степаненко. Він незадоволений станом поля на "Арені Львів".

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"Проблема в тому, що при рахунку 1:0 ми грали від оборони і вибігали в контратаки, де потрібно було віддати останній пас. Цього не вистачало з Фінляндією, не вистачило і зараз. Коли потрібно вибігати і робити останній пас. Над цим потрібно працювати. Я думаю, що результат справедливий. Не можна сказати, що у суперника не було моментів" , – сказав Степаненко в інтерв'ю Футбол 1.

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"Я хотів би звернути увагу на стан поля. Збірна не так часто грає у Львові, потрібно щось робити. Ми не можемо всі матчі грати на "Олімпійському", де хороше поле. Це жах. М'яч зупинити не можна, хлопці ковзають. Ми хочемо грати на турнірах, а у нас одне поле в країні".

"Але найбільша проблема – це те, що ми низько сіли. Це призвело до проблем. Думаю, це наша психологія не дуже хороша. Ми забили і сідаємо оборонятися. Нам по зубах ця команда. Це чиста психологія, коли рахунок 1:0 або 2:1, а ти назад починаєш відходити. Це потрібно міняти", – цитує Степаненко sport.ua.

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