"Креативного хава немає? Так він же в Італії, клоуне!" Фанати розносять Петракова

Уболівальники в соцмережах розгромили тренера збірної України Олександра Петракова після львівської нічиєї 1:1 з Боснією, яка вкрай ускладнила боротьбу нашої команди за другий рядок у групі і потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС-2022.
Ключовим моментом матчу стала заміна атакувального півзвахисника Шапаренка на руйнівника Сидорчука на 72-й хвилині – після неї українці притиснулися до своїх воріт і, як наслідок, пропустили від Боснії.
При цьому після гри Петраков в ефірі програми Головна команда поскаржився: "Мені асистенти ще раніше, на 62-й хвилині, говорили, що потрібно міняти втомленого Шапаренка. Кажу:" На кого? У нас немає такого креативного хава. Ми сядемо зовсім в штрафний майданчик".
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Репліка Петракова про відсутність креативного хава довела фанатів до божевілля. Ось деякі з їхніх коментарів:
"Так у нас і справді немає креативного хава – він, завдяки вам же, залишився в Італії"
"Тренер – клоун. Йому нікого випустити на заміну, зате один із найкращих гравців Серії А не викликаний до збірної"
"Ну, звісно, Маліновський не вписується в ці схеми..."
"Штрафний на останніх секундах. Позначка Малиновського. А бити доводиться Зубкову, і той б'є в стінку"
Уболівальники радять Петракову переступити через свою гординю і налагодити стосунки з Маліновським, з яким тренер збірної раніше побив горщики: "Потрібно викликати його в листопаді на останній матч з Боснією – чи будемо сподіватися на Булецу?"
Раніше ми розповідали, як збірній України вийти з групи. Ось один із варіантів. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. Тоді у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це має так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!
Решта матчів групи D
13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан
16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція
Критерії визначення місць за рівності очок у групі
- Різниця м'ячів у всіх матчах групи
- Забиті м'ячі у всіх матчах групи
- Результати особистих зустрічей
- Рейтинг фейр-плей
- Жереб
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