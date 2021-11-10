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Матч України з Боснією під загрозою

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 листопада, 12:20
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Політична обстановка у Боснії та Герцеговині ставить під загрозу проведення у Зениці відбіркових матчів із Фінляндією 13 листопада та Україною 16-го
Україна vs Боснія
Україна vs Боснія / Фото: Reuters

Про це з посиланням на боснійські медіа повідомляє XSport.

Боснія та Герцеговина поділена на дві напівавтономні республіки: сербську та хорвато-боснійську. Сербська сторона вимагає більше повноважень і почала концентрувати військові сили на кордоні з іншою республікою.

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Раніше було ухвалено рішення не пускати гостьових, фінських та українських, уболівальників на ці зустрічі у Зениці, нібито через епідеміологічну ситуацію.

Але, як повідомляють боснійські ЗМІ, насправді тамтешній уряд у такий спосіб вирішив убезпечити себе від масового напливу, під виглядом фанатів та туристів, людей, які могли б дестабілізувати політичну ситуацію у їхній країні.

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До того ж у разі військового конфлікту проблематично буде здійснювати евакуацію іноземців із країни. Наочний приклад – військовий конфлікт у Гвінеї, через який футболісти національної збірної не могли залишити територію держави.

Та й місто проведення матчів відбору на ЧС-2022, Зениця,перебуває досить близько від місця, де проводять військові навчання серби, що ставить під загрозу безпеку футболістів та фанатів.

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Боснійська футбольна спілка поки запевняє, що ситуація перебуває під контролем і перенесення матчів навіть не обговорюється – очікуються заповнені трибуни.

Але УЄФА тримає руку на пульсі, і в разі потреби готова задовольнити прохання фінів (поки що йдеться насамперед про них) перенести гру на нейтральне поле.

Боснія та Герцеговина прийме Фінляндію цієї суботи, 13 листопада, а матч з Україною, вирішальний і для нашої збірної, відбудеться вже 16 листопада.

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Десна
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