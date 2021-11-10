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Матч Украины с Боснией под угрозой

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 ноября, 12:20
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Политическая обстановка в Боснии и Герцеговине ставит под угрозу проведение в Зенице отборочных матчей с Финляндией 13 ноября и Украиной 16-го
Украина vs Босния
Украина vs Босния / Фото: Reuters

Об этом со ссылкой на боснийские медиа сообщает XSport.

Босния и Герцеговина поделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорвато-боснийскую. Сербская сторона потребовала больше полномочий и начала концентрировать военные силы на границе с другой республикой.

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Ранее было принято решение не пускать гостевых, финских и украинских, болельщиков на эти встречи в Зенице, якобы из-за эпидемиологической ситуации.

Но, как сообщают боснийские СМИ, на самом деле тамошнее правительство таким образом решило обезопасить себя от массового наплыва, под видом фанатов и туристов, людей, которые могли бы дестабилизировать политическую ситуацию в их стране.

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К тому же, в случае военного конфликта будет проблематично заниматься эвакуацией иностранцев из страны. Наглядный пример – военный конфликт в Гвинее, из-за которого футболисты национальной сборной не могли покинуть территорию государства.

Да и город проведения матчей отбора на ЧМ-2022, Зеница, находится достаточно близко от места, где проводят военные учения сербы, что ставит под угрозу безопасность футболистов и фанатов.

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Боснийский футбольный союз пока заверяет, что ситуация находится под контролем и перенос матчей даже не обсуждается – ожидаются заполненные трибуны.

Но УЕФА держит руку на пульсе, и в случае необходимости готов удовлетворить просьбу финнов (пока что речь идет прежде всего о них) перенести игру на нейтральное поле.

Босния и Герцеговина примет Финляндию в эту субботу, 13 ноября, а матч с Украиной, решающий и для нашей сборной, состоится уже 16 ноября.

Смотрите, как в октябре Украина разошлась миром с Боснией во Львове – 1:1

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