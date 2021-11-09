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Швейцарія --
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Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Чорноморець --
Динамо --
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Львів --
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Шахтар --
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Олександрія --
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Ворскла --
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Усі засоби хороші! Боснія позбавила Україну 12-го гравця перед фіналом відбору на ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
9 листопада, 13:03
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Боснійська влада вирішила не пустити українських уболівальників на ключовий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2022 року
Наші уболівальники не побачать гру збірної
Наші уболівальники не побачать гру збірної / Фото: Reuters

16 листопада у Зениці пройде вирішальний матч відбірного циклу ЧС-2022. Боснія приймає Україну.

На цей момент обидві команди зберігають шанси на стикові матчі, хоча ситуація у групі дуже заплутана.

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Що потрібно Україні для виходу в плей-офф ЧС-2022

Наша команда має один реальний варіант – обов'язково потрібно обігравати Боснію у них вдома. Але навіть у цьому випадку путівка для команди Олександра Петракова не гарантована.

Перемога над Боснією відчеплює балканців із боротьби за другий рядок, але ще залишається Фінляндія.

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Фіни відстають від України на один бал і мають на один зіграний матч менше. Для нас важливо, щоб в матчах, що залишилися, вони взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (у гостях) та Франції (вдома).

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Без глядачів

Як повідомляє УАФ, на матчі проти Боснії збірна України залишиться без свого 12-го гравця – уболівальників. Гостьовий сектор заборонили.

Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та запровадження жорстких карантинних обмежень.

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35
2
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14
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35
3
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14
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29
4
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14
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13
13:18
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11
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13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
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13
9:23
9
15
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