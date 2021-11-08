Усі образи забуті! Петраков та Маліновський закопали "сокиру війни" напередодні матчу року

Наставник національної команди України Олександр Петраков прокоментував повернення до збірної Руслана Маліновського та Дениса Гармаша

Олександр Петраков та Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 листопада, у перший день зборів напередодні поєдинків проти Болгарії та Боснії, виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков провів прес-конференцію.

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Який стан Ярмоленка? І чи плануєте проводити ротацію?

Ярмоленко здоровий. Ротація? Ми готуватимемося до гри з Боснією. Про ротацію не йдеться, ми готуємося до гри року.

Андрій Ярмоленко в матчі з Боснією і Герцеговиною / Фото: Reuters

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Ви повернули до складу збірної Руслана Маліновського. Що вплинуло на ваше рішення?

Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

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Миколенко пропускає цей збір. Чи є ймовірність того, що ми побачимо Зінченка на позиції лівого захисника?

Я подумаю над цим питанням.

Ви кликали Корнієнка. Це гравець заміни, чи він готовий бути повноцінно задіяним у команді?

Я не можу так казати про свого футболіста – для ротації, на заміну. Побачимо. Ще є тренування, побачимо, хто як виглядає. Я розраховую на всіх 25-х гравців, які приїхали.

Як ви зрозуміли, що хочете запросити до збірної Дениса Гармаша? І на якій позиції плануєте його використати?

Денис добре виступає в УПЛ, забиває голи, тож я вирішив його викликати. На якій позиції? Побачимо. Він може грати на різних позиціях. Я його знаю ще з юнацтва. Подивимося, чим він буде корисним для збірної. Не можу зрозуміти, чим Гармаш комусь не подобається. Мені він сподобається.

Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Чи є перевагою для команди, що ми у цьому зборі готуємось лише до одного матчу – Боснією? Тоді як наші конкуренти проведуть по два матчі.

Не можу відповісти на це питання. Нехай ця проблема буде тренерів Боснії та Фінляндії. Ми теж грали, коли вони пропускали матчі. Усе дзеркально. Ми готуємося до заключної гри.

Чи не турбує вас відсутність у Андрія Пятова ігрової практики останнім часом? І на кого робитимете ставку в цьому матчі року?

Подивимося. Є тренування, побачимо стан, пораджуся зі своїми помічниками. Ми завжди все робимо разом. Але рішення, звісно, приймаю я. Час ще є.

Андрій Пятов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Останнім часом і ви, і попередній штаб не викликали Івана Петряка, який зараз у добрій формі. Він знаходиться у якомусь розширеному списку у вас?

Усі футболісти з українським паспортом, які добре грають, перебувають у нашому списку. Нехай грає, забиває, так гратиме – буде в збірній.

Ось так, вкрай лаконічно, відповів на гострі питання Олександр Петраков.

Нагадаємо, Україна та Болгарія зустрінуться у товариському матчі в Одесі 11 листопада. А 16 листопада збірна України проведе заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини у гостях.

Раніше ми опублікували заявку збірної України на листопадові матчі.

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