Все средства хороши! Босния лишила Украину 12-го игрока перед финалом отбора на ЧМ-2022

Боснийские власти решили не пустить украинских болельщиков на ключевой поединок квалификации чемпионата мира 2022 года

Наши болельщики не увидят игру сборной / Фото: Reuters

16 ноября в Зенице пройдет решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022. Босния принимает Украину.

На данный момент обе команды сохраняют шансы на стыковые матчи, хотя ситуация в группе очень запутанная.

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Что нужно Украине для выхода в плей-офф ЧМ-2022

У нашей команды остается один реальный вариант – обязательно нужно обыгрывать Боснию у них дома. Но даже в этом случае путевка команде Александра Петракова не гарантирована.

Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку, но еще остается Финляндия.

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На данный момент финны отстают от Украины на один балл и имеют на один сыгранный матч меньше. Для нас важно, чтобы в оставшихся матчах они взяли не больше четырех очков. Впереди у Финляндии матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

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Без зрителей

Как сообщает УАФ, на матче против Боснии сборная Украины останется без своего 12-го игрока – болельщиков. Гостевой сектор запретили.

Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений.