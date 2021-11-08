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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Все обиды забыты! Петраков и Малиновский зарыли "топор войны" накануне матча года

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
8 ноября, 19:54
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Наставник национальной команды Украины Александр Петраков прокомментировал возвращение в сборную Руслана Малиновского и Дениса Гармаша
Александр Петраков и Руслан Малиновский
Александр Петраков и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 ноября, в первый день сборов накануне поединков против Болгарии и Боснии, исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков провел пресс-конференцию.

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Какое состояние Ярмоленко? И планируете ли проводить ротацию?

Ярмоленко здоров. Ротация? Мы будем готовиться к игре с Боснией. О ротации речь не идет, мы готовимся к игре года.

Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной
Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной / Фото: Reuters

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Вы вернули в состав сборной Руслана Малиновского. Что повлияло на ваше решение?

Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все.

Малиновский vs Петраков
Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

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Миколенко пропускает этот сбор. Есть вероятность того, что мы увидим Зинченко на позиции левого защитника?

Я подумаю над этим вопросом.

Вы взывали Корниенко. Это игрок замены, или он готов быть полноценно задействованным в команде?

Я не могу так говорить о своем футболисте – для ротации, на замену. Увидим. Еще есть тренировки, посмотрим, кто как выглядит. Я рассчитываю на всех 25 человек, которые приехали.

В какой момент вы поняли, что хотите пригласить в сборную Дениса Гармаша? И на какой позиции планируете его использовать?

Денис хорошо выступает в УПЛ, забивает голы, поэтому я решил его вызвать. На какой позиции? Увидим. Он может играть на многих разных позициях. Я его знаю еще с юношества. Посмотрим, чем он будет полезен для сборной. Не могу понять, чем Гармаш кому-то не нравится. Мне он понравится.

Денис Гармаш сделал дубль в матче Львов – Динамо
Денис Гармаш сделал дубль в матче Львов – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Является ли преимуществом для команды, что мы в этом сборе готовимся только к одному матчу – Боснией? В то время, как наши конкуренты проведут по два матча.

Не могу ответить на этот вопрос. Пусть эта проблема будет тренеров Боснии и Финляндии. Мы же тоже играли, когда они пропускали матчи. Все зеркально. Мы готовимся к заключительной игре.

Не беспокоит ли вас отсутствие у Андрея Пятова игровой практики в последнее время? И на кого будете делать ставку в этом матче года?

Посмотрим. Есть тренировки, увидим состояние, посоветуюсь со своими помощниками. Мы всегда все делаем вместе. Но решение, конечно, принимаю я. Время еще есть.

Андрей Пятов
Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В последнее время и вы, и предыдущий штаб не вызывали Ивана Петряка, который сейчас в хорошей форме. Он находится в каком-то расширенном списке у вас?

Все футболисты с украинским паспортом, которые хорошо играют, находятся в нашем списке. Пусть играет, забивает, будет так играть – будет в сборной.

Вот так, очень лаконично, ответил на острые вопросы Александр Петраков.

Напомним, Украина и Болгария встретятся в товарищеском матче в Одессе 11 ноября. А 16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в гостях.

Ранее мы опубликовали заявку сборной Украины на ноябрьские матчи.

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