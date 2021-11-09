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Минай --
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Верес --
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Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Лідер збірної Боснії ризикує пропустити матч з Україною

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 листопада, 00:06
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Боснійський форвард пропустив тренування своєї команди через травму
Едін Джеко може пропустити матч з Україною
Едін Джеко може пропустити матч з Україною / Фото: Reuters

35-річний нападник пошкодив задню поверхню стегна у матчі 12-го туру чемпіонату Італії, у якому Інтер зіграв внічию з Міланом 1:1. Джеко відіграв у міланському дербі 76 хвилин поєдинку та був замінений на Хоакіна Корреа.

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Наразі досвідчений форвард перебуває у таборі збірної Боснії, де він пройшов медобстеження.

Найближчим часом Джеко пройде курс фізіотерапії, повідомляє офіційний сайт футбольної Федерації боснійців. Його участь у матчі проти України під питанням.

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Ярмоленко в матчі проти Боснії
Ярмоленко в матчі проти Боснії / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що 13 листопада команда Боснії зіграє проти Фінляндії, а 16 листопада команда Пєтєва зустрінеться у себе вдома з Україною.

Зараз становище у групі D таке:

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  • Франція – 12 (6)
  • Україна – 9 (7)
  • Фінляндія – 8 (6)
  • Боснія – 7 (6)
  • Казахстан – 3 (7)

Щоб продовжити боротьбу за поїздку до Катару-2022 нам потрібно посісти друге місце.

Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

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О
1
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14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
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