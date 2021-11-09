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Лидер сборной Боснии рискует пропустить матч с Украиной

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 ноября, 00:06
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Боснийский форвард пропустил тренировку своей команды из-за травмы
Эдин Джеко может пропустить матч с Украиной
Эдин Джеко может пропустить матч с Украиной / Фото: Reuters

35-летний нападающий повредил заднюю поверхность бедра в матче 12-го тура чемпионата Италии, в котором Интер сыграл вничью с Миланом 1:1. Джеко отыграл в миланском дерби 76 минут поединка и был заменен на Хоакина Корреа.

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Сейчас опытный форвард пребывает в лагере сборной Боснии, где он прошел медобследование.

В ближайшее время Джеко пройдет курс физиотерапии, сообщает официальный сайт футбольной Федерации боснийцев. Его участие в матче против Украины под вопросом.

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Ярмоленко в матче против Боснии
Ярмоленко в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Напомним, что 13 ноября команда Боснии сыграет против Финляндии, а 16 ноября команда Петева встретится у себя дома с Украиной.

Сейчас положение в группе D такое:

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  • Франция – 12 (6)
  • Украина – 9 (7)
  • Финляндия – 8 (6)
  • Босния – 7 (6)
  • Казахстан – 3 (7)

Чтобы продолжить борьбу за поездку в Катар-2022 нам нужно занять второе место.

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

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35
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35
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4
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28
5
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