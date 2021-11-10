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Ярмоленко поїхав із табору збірної до лікарні

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 листопада, 09:12
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На щастя, відлучення провідного футболіста національної команди не пов'язане з його здоров'ям
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Перед товарняком із Болгарією (11 листопада) та відбірковим матчем із Боснією (16 листопада) Андрій Ярмоленко зазнав травми у Вест Гемі.

Але, як повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков, зараз із Ярмоленком уже усе гаразд.

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Причиною його від'їзду з табору збірної України до лікарні стала благодійна місія.

"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом із моїм агентом та товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторівні Вільчевській, заввідділенням гемофілії лікарні "Охматдит", медичне обладнання", – написав у себе в Instagram Ярмоленко.

Раніше ми писали, що за вихід на Євро гравці та штаб збірної України отримали 3 млн євро, а за виступ у фінальній частині турніру, де наша команда потрапила до ТОП-8, їй додали ще 2,5 млн євро.

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Дивіться, як Ярмоленко забивав на Євро-2020

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