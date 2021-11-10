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Гармашу буде легше забивати: Боснія втратила ключового захисника перед матчем з Україною

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 09:41
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Збірна Боснії та Герцеговини зазнала ще однієї серйозної втрати перед вирішальними матчами відбору на ЧС-2022. Боснійці зустрінуться з головними конкурентами на друге місце – Україною та Фінляндією
Збірна Боснії почала підготовку до матчів у жовтні. Фото: nfsbih.ba
Збірна Боснії почала підготовку до матчів у жовтні. Фото: nfsbih.ba

Раніше ми писали, що Боснія та Герцеговина може втратити свого зіркового нападника Едіна Джеко. У форварда були проблеми зі здоров'ям, але він все ж таки сподівається відновитися до листопадових поєдинків.

Читайте також: Катар нам може лише снитися? Шанси України на вихід на ЧС-2022

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А ось хто точно не допоможе збірній Боснії та Герцеговини, то це Елвіс Сарич і Юсуф Газібегович.

Півзахисник Гориці не зіграє з Фінляндією та Україною через розрив м'яза задньої частини гомілки.

А Газібегович напередодні отримав позитивний тест на коронавірус, тому змушений сидіти на карантині. sportsport.ba.

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Нагадаємо, Боснія зіграє з Фінляндією 13 листопада, а 16-го зустрінеться з Україною. Наша команда матиме ще товариський поєдинок проти Болгарії 11 листопада.

Раніше ми писали, що Боснія позбавила Україну 12-го гравця перед фіналом відбору на ЧС-2020. Боснійська влада вирішила не пустити українських уболівальників на ключовий поєдинок кваліфікації.

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