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Гармашу будет легче забивать: Босния потеряла ключевого защитника перед матчем с Украиной

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 ноября, 09:41
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Сборная Боснии и Герцеговины понесла еще одну серьезную потерю перед решающими матчами отбора на ЧМ-2022. Боснийцы встретятся с главными конкурентами на второе место – Украиной и Финляндией
Сборная Боснии начала подготовку к ноябрьским матчам. Фото: nfsbih.ba
Сборная Боснии начала подготовку к ноябрьским матчам. Фото: nfsbih.ba

Ранее мы писали, что Босния и Герцеговина может потерять своего звездного нападающего Эдина Джеко. У форварда были проблемы со здоровьем, но он все же надеется восстановиться к ноябрьским поединкам.

Читайте также: Катар нам может только сниться? Шансы Украины на выход на ЧМ-2022

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А вот кто точно не поможет сборной Боснии и Герцеговины, так это Элвис Сарич и Юсуф Газибегович.

Полузащитник Горицы не сыграет с Финляндией и Украиной из-за разрыва мышцы задней части голени.

А Газибегович накануне получил положительный тест на коронавирус, поэтому вынужден сидеть на карантине, сообщает sportsport.ba.

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Напомним, Босния сыграет с Финляндией 13 ноября, а 16-го встретится с Украиной. У нашей команды будет еще товарищеский поединок против Болгарии 11 ноября.

Ранее мы писали, что Босния лишила Украину 12-го игрока перед финалом отбора на ЧМ-2020. Боснийские власти решили не пустить украинских болельщиков на ключевой поединок квалификации.

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