"Ліверпуль" знову зганьбився вдома: огляд поразки від "Брайтона"

Дивіться, як чемпіон Англії на своєму полі програв одному з аутсайдерів АПЛ

Ще одна сенсація від "Ліверпуля". Чинний чемпіон Англії програв другий домашній матч першості поспіль – 0:1 "Брайтону". Раніше з тим же рахунком команда Клоппа на своєму полі поступилася "Бернлі".

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Єдиний м'яч у складі "чайок" у ворота "Ліверпуля" на 56-й хвилині в контратаці забив півзахисник Стівен Альсате – цей гол став для 22-річного колумбійця дебютним в АПЛ.

"Ліверпуль" – "Брайтон" – 0:1

Гол: Альсате, 56

"Ліверпуль": Келлехер – Александер-Арнолд, Філліпс, Гендерсон, Робертсон – Тіаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Мілнер – Шакірі (Орігі, 64), Салах, Фірміно (Джонс, 79)

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"Ліверпуль" – "Брайтон" / Фото: Reuters

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Після цієї поразки "Ліверпуль" з 40 очками посідає четверте місце, у "Брайтона" – 24 пункти і 15-й рядок турнірної таблиці АПЛ.

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Додамо, що "Ліверпуль" зазнав поразки від "Брайтона" вперше з 29 січня 1984 року. Тоді в матчі Кубка Англії "червоні" поступилися 0:2, після чого 10 разів перемагали і двічі грали з суперником внічию. Причому останній нічийний результат між командами був зафіксований в першому колі поточного чемпіонату. в листопаді.

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