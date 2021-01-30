Олександр Зінченко стане чемпіоном Англії! Так вирішив суперкомп'ютер

Олександр Зінченко може вже купувати шампанське. Якщо звичайно вірить даними суперкомп'ютера від компанії по обробці даних FiveThirtyEight. Він передбачив переможця англійської Прем'єр-ліги сезону-2020/21.
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За розрахунками обчислювальної машини, "Манчестер Сіті" стане чемпіоном Англії в цьому сезоні.
"Кожна команда має рейтинг атаки і рейтинг захисту. Рейтинг атаки – це голи, які команда, як очікується, заб'є в середньому. Рейтинг захисту є очікувана кількість пропущених м'ячів. Ці рейтинги дають загальний рейтинг SPI, відсоток доступних очок. Перемога оцінюється в три бали, нічия – в одне очко, а за поразку очок не дається ", – повідомляється на сайті організації .
Виходячи з алгоритмів, чемпіоном з 85 очками стане "Манчестер Сіті". Другим з відставанням в 12 балів буде "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" відстане від мерсисайдців на два очки.
Згідно з прогнозом вилетять з АПЛ "Фулхем", "Шеффілд" і "Вест Бромвіч".
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Актуальна турнірна таблиця чемпіонату Англії:
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