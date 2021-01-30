Жахливе зіткнення у нульовий битві "Арсеналу" і "Манчестер Юнайтед"

Магуайр і Ляказетт довго не могли піднятися з газону

У принциповому протистоянні 21-го туру АПЛ "Арсенал" на "Емірейтс" у Лондоні приймав другу команду чемпіонату Англії – "Манчестер Юнайтед". Але поєдинок завершився без забитих м'ячів – 0:0, хоча на останніх хвилинах дивом не потрапив у ворота Кавані. Раніше "МЮ" програв аутсайдеру і віддав лідерство команді Зінченко.

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"Арсенал" – Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

Вже під завісу зустрічі відбулося зіткнення Магуайра і Ляказетта, після якого гравці якийсь час не ворушилися, а на поле вийшли лікарі. Але все обійшлося. У підсумку "Юнайтед не виграє у "Арсенала" в Прем'єр-лізі з 29 квітня 2018 року, коли манкуніанці перемогли 2:1. Після цього команди провели шість матчів – 3 перемоги "канонірів" і 3 нічиї.

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Зате, як повідомляє Opta Sport, сьогодні манкуніанці встановили новий рекорд. Вони були непереможні у 18 виїзних матчах англійської Прем'єр-ліги (13 перемог 3 нічиї), що є найтривалішою серією без поразок в гостях для "МЮ" в еліті англійського футболу.

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Тепер у "Манчестер Юнайтед" 41 очко після 21 матчу і друге місце в таблиці, а відставання від лідируючого "Манчестер Сіті" становить 3 бали. При цьому у команди Пепа Гвардіоли є гра в запасі. "Каноніри" з 31 балом йдуть на 8-му місці.

Наступний поєдинок "МЮ" проведе у вівторок, 2 лютого. У матчі 22-го туру манкуніанці вдома приймуть "Саутгемптон". "Арсенал" в цей же день в гостях зустрінеться з "Вулверхемптоном".

Ми також повідомляли, що Велика Британія, яка страждає від COVID-19, може не випустити "Арсенал"на матч Ліги Європи.

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Дивіться, як "МЮ" грав в Лізі чемпіонів

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