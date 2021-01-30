"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матчу Прем'єр-ліги

У суботу, 30 січня, в Лондоні на стадіоні "Емірейтс" відбувається центральний матч 21-го туру чемпіонату Англії. "Арсенал" приймає "Манчестер Юнайтед". Початок поєдинку, який судить Майкл Олівер, о 19:30 за київським часом. Наш сайт веде мультимедійний онлайн цього протистояння з яскравими відео, фото та коментарями. "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": ставка дня в АПЛ

"Арсенал" приймає "МЮ", перебуваючи на дев'ятому місці в Прем'єр-лізі. Але при цьому "каноніри" виграли п'ять з шести останніх матчів в чемпіонаті, ще один зігравши внічию – вражаючий показник, враховуючи ті фіаско, які переслідували лондонців раніше.

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У свою чергу, "Манчестер Юнайтед" посідає другий рядок у турнірній таблиці, відстаючи на очко від "МанСіті" і маючи на один зіграний матч більше в порівнянні з лідером АПЛ. Сьогодні "Червоним дияволам" потрібно конче реабілітуватися перед своїми уболівальниками за сенсаційну поразку в попередній зустрічі, в якій "МЮ" на своєму полі примудрився поступитися безнадійному аутсайдеру чемпіонату "Шеффілд Юнайтед" – 1:2.

Турнірна таблиця АПЛ

"АРСЕНАЛ" – "МЮ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Невеликим фаворитом матчу аналітики називають "МЮ". На його перемогу встановлений коефіцієнт 2.51, на нічию – 3.45, на перемогу "Арсеналу" – 2.90. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "МЮ" – 39%, нічия – 28%, виграш "Арсеналу" – 33%. Найбільш реальним рахунком букмекери вважають нічию – 1:1.

"АРСЕНАЛ" – "МЮ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок "Арсенал" – "МЮ" у суботу, 30 січня, починаючи з 19:30, покаже канал Setanta Sports Ukraine, доступний на сервісі OLL.TV.

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