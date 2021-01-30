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Суддя зловив Зінченка на елементарній помилці. Той скипів

30 січня, 20:12

Олег Люлька Олег Люлька

На думку арбітра, українцеві варто підтягнути такий елемент гри, як вкидання ауту

Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "Шеффілд Юнайтед" 1:0 і зміцнитися на першій сходинці турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги. Правда, по ходу гри українця піймали на елементарній помилці.

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Сьогодні Зінченко знову відіграв весь матч. І хоч єдиний у поєдинку гол на 9-й хвилині був забитий без його участі – відзначився Жезус – Олександр був помітною фігурою на полі.

У другому таймі українець навіть міг забити, непогано пробив з-за меж штрафного майданчика, але "Шеффілд" виручив воротар.

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А на 38-й хвилині у Олександра трапилася сварка з арбітром зустрічі Девідом Кутом. На думку останнього, Зінченко неправильно вкинув аут – українець здивовано схопився за голову, а потім обрушився тирадою на адресу рефері. На щастя, обійшлося без дисциплінарних санкцій щодо українця.

Цікаво, що перед цим матчем тренер "МанСіті" Хосеп Гвардіола похвалив Зінченка, заявивши: "Можливо, у нього немає швидкості для гри один в один, відчуття голу, щоб грати атакуючого хава. Але для нашої побудови гри він має фундаментальне значення, діючи на позиції лівого захисника. Олександр зробив приголомшливий крок вперед останніми тижнями, зіграв важливі матчі проти "Челсі" і "МЮ". Він виступає на високому рівні".

Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола

Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

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Раніше ми писали, що Зінченко стане чемпіоном Англії! Так вирішив суперкомп'ютер.

Зінченко і його дружина Влада Відео: v.lada_sedan/instagram

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суддя чемпіонат Англії Манчестер Сіті Олександр Зінченко

Джерело: Сегодня|Спорт

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