Нещадні! "Манчестер Юнайтед" відвантажив супернику дев'ять м'ячів у АПЛ

"Саутгемптон" знову зганьбився в Прем'єр-лізі, заробивши ще і два вилучення

У вівторок увечері в чемпіонаті Англії відбулося чотири матчі 22-го туру. В одному з них "Червоні дияволи" познущалися над гостями з Саутгемптона, забивши їм дев'ять м'ячів – 9:0! Це дозволило "МЮ" наздогнати земляків з "Манчестер Сіті" на чолі таблиці.

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Нещодавно відбулося жахливе зіткнення в битві "Арсеналу" і "Манчестер Юнайтед".

На виправдання "Саутгемптона" можна сказати, що він уже на другій хвилині залишився в меншості після вилучення молодого швейцарця Александра Янковіца за фол в центрі поля. А далі – понеслося... Дубль у господарів зробив француз Антоні Марсьяль, по м'ячу забили Ван-Біссака, Решфорд, Кавані, Мактоміней, Фернандеш (з пенальті) і Джеймс.

Причому, на 86-й хвилині поляк Ян Беднарек, котрий раніше відправив м'яч у свої ворота, отримав червону картку. Після цього хлопці Сульшера відзначилися ще тричі, не зупиняючись до самого фінального свистка. Дивіться огляду розгрому в Манчестері.

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Цікаво, що в минулому сезоні "Саутгемптон" австрійського тренера Ральфа Газенгюттля також програвав з рахунком 0:9 – "Лестеру".

Ще в одній вчорашньої зустрічі "Арсенал" поступився в гостях "Вулвергемптону" – 1:2. "Каноніри" догравали поєдинок удев'ятьох після вилучень Давида Луїса і Лено. Суперники перервали дві затяжні серії: "Вулвз" до цього не могли виграти в восьми матчах, а лондонці не знали гіркоти поразок у семи.

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Отже, "МЮ" і "МанСіті" мають по 44 очки, але підопічні Гвардіоли зіграли на два матчі менше. Сьогодні команда українця Олександра Зінченка битиметься на виїзді з "Бернлі".

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Днями Зінченко отримав визнання в англійській Прем'єр-лізі.

У Лізі чемпіонів "МЮ" поступився вдома "ПСЖ" і не пробився в плей-оф:

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