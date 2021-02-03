Беспощадные! "Манчестер Юнайтед" отгрузил сопернику девять мячей в АПЛ

"Саутгемптон" вновь опозорился в Премьер-лиге, заработав еще и два удаления

Во вторник вечером в чемпионате Англии прошло четыре матча 22-го тура. В одном из них "Красные дьяволы" поиздевались над гостями из Саутгемптона, забив им девять безответных мячей – 9:0! Это позволило "МЮ" догнать земляков из "Манчестер Сити" во главе таблицы.

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Недавно произошло ужасное столкновение в битве "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

В оправдание "Саутгемптона" можно сказать, что он уже на второй минуте остался в меньшинстве после удаления молодого швейцарца Александра Янковица за фол в центре поля. А дальше – понеслось... Дубль у хозяев сделал француз Антони Марсьяль, по мячу забили Ван-Биссака, Рэшфорд, Кавани, Мактоминей, Фернандеш (с пенальти) и Джеймс.

Причем, на 86-й минуте поляк Ян Беднарек, ранее отправивший мяч в свои ворота, получил красную карточку. После этого парни Сульшера отличились еще трижды, не останавливаясь до самого финального свистка. Смотрите обзора разгрома в Манчестере.

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Интересно, что в прошлом сезоне "Саутгемптон" австрийского тренера Ральфа Хазенхюттля также проигрывал со счетом 0:9 – "Лестеру".

Еще в одной вчерашней встрече "Арсенал" уступил в гостях "Вулверхэмптону" – 1:2. "Канониры" доигрывали поединок вдевятером после удалений Давида Луиса и Лено. Соперники прервали две затяжные серии: "Вулвз" до этого не могли выиграть в восьми матчах, а лондонцы не знали горечи поражений в семи.

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Таким образом, "МЮ" и "МанСити" имеют по 44 очка, но подопечные Гвардиолы сыграли на два матча меньше. Сегодня команда украинца Александра Зинченко сразится на выезде с "Бернли".

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На днях Зинченко получил признание в английской Премьер-лиге.

В Лиге чемпионов "МЮ" уступил дома "ПСЖ" и не пробился в плей-офф:

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