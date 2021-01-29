Дослужився: Зінченко потрапив до збірної туру Прем'єр-ліги

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко отримав визнання в чемпіонаті Англії. За підсумками 20-го туру АПЛ 24-річний уродженець Радомишля ввійшов до символічної збірної Прем'єр-ліги. Днями "Манчестер Юнайтед" програв аутсайдеру з Шеффілда й віддав лідерство команді Зінченка.

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"Манчестер Сіті" розгромив у вівторок "Вест Бромвіч" у гостях (5:0) і вийшов на перше місце. Олександр відіграв всі 90 хвилин – традиційно в клубній команді на позиції лівого захисника. Саме в цьому амплуа він і ввійшов в ТОП-11 туру, заробивши від статистичного сайту WhoScored оцінку 7,5. Останнім часом Зіна користується довірою Пепа Гвардіоли і часто грає в основному складі.

Примітно, що в збірну туру потрапили ще чотири одноклубники українця. На шести інших позиціях кожен клуб – "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Вест Гем", "Бернлі", "Фулгем", "Брайтон" – представлений одним гравцем.

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Наступний матч "містяни" проведуть в суботу, 30 січня, проти "Шеффілд Юнайтед" на своєму полі.

Згадаймо, як "МанСіті" обіграв "Марсель" у Лізі чемпіонів:

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