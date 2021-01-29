Травмував відразу дві ноги: Моурінью втратив свого лідера за 120 мільйонів

Кейн кілька разів під час матчу з "Ліверпулем" просив допомогу медиків

У заключному матчі 20 туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" знищив Моурінью (3:1) і перервав жахливу серію. А до поразки "Тоттенгема" додалася ще й травма його лідера Гаррі Кейна. У першому таймі нападник збірної Англії кілька разів опинявся на газоні і потребував медичної допомоги. А в перерві і зовсім покинув поле.

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Травма Гаррі Кейна в матчі з "Ліверпулем" / Фото: Reuters

Головний тренер "шпор" Жозе Моурінью розповів, що пошкодження ніг Кейна набагато серйозніші, ніж здавалися спочатку.

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"Кейн травмував обидві гомілки. Першу після невдалої спроби здійснити відбір у зіткненні з Тьягу, а другу – не дуже добре пам'ятаю коли. Але дві травми обох гомілок, одна гірша за іншу – це втрата гравця мінімум на кілька тижнів. Є гравці, яких не можна замінити. Але я вважаю, що ми повинні боротися з цим. Нам не залишається нічого іншого", – цитує Жозе BBC.

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Фото Reuters

Нагадаємо, що у січні 2020 року Кейн отримав жахливу травму в матчі чемпіонату Англіїз "Саутгемптоном" (0:1). Через розрив підколінного сухожилля форвард повинен був пропустити Євро-2020. Подивимося, скільки тепер йому знадобиться на відновлення. У цьому сезоні Кейн, якого оцінюють у 120 млн євро, провів за "Тоттенгем" 29 матчів, забив 19 голів і зробив 14 передач.

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