"Ливерпуль" снова опозорился дома: обзор поражения от "Брайтона"

Смотрите, как чемпион Англии на своем поле проиграл одному из аутсайдеров АПЛ

Еще одна сенсация от "Ливерпуля". Действующий чемпион Англии проиграл второй домашний матч первенства кряду – 0:1 "Брайтону". Ранее с тем же счетом команда Клоппа на своем поле уступила "Бернли".

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Единственный мяч в составе "чаек" в ворота "Ливерпуля" на 56-й минуте в контратаке забил полузащитник Стивен Альсате – этот гол стал для 22-летнего колумбийца дебютным в АПЛ.

"Ливерпуль" – "Брайтон" – 0:1

Гол: Альсате, 56

"Ливерпуль": Келлехер – Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон – Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер – Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79)

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"Ливерпуль" – "Брайтон" / Фото: Reuters

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После этого поражения "Ливерпуль" с 40 очками занимает четвертое место, у "Брайтона" – 24 пункта и 15-я строчка турнирной таблицы АПЛ.

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Добавим, что "Ливерпуль" потерпел поражение от "Брайтона" впервые с 29 января 1984 года. Тогда в матче Кубка Англии "красные" уступили 0:2, после чего 10 раз побеждали и дважды играли с соперником вничью. Причем последний ничейный результат между командами был зафиксирован в первом круге текущего чемпионата. в ноябре.

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