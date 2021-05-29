Як же він постарів! Абрамович шокував сивиною на фіналі Ліги чемпіонів

"Що з ним сталося? Коли він встиг так постаріти?" – дивуються користувачі соцмереж, побачивши фотографію російського господаря Челсі на матчі з Манчестер Сіті

Власник Челсі Роман Абрамович / Фото: Twitter

Господар Челсі російський олігарх Роман Абрамович здивував своєю зовнішністю на фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті в Порту. Трансляція Манчестер Сіті – Челсі онлайн доступна на нашому сайті.

Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися фінал ЛЧ

Фото 54-річного Абрамовича в Португалії опублікував Twitter-акаунт Mwas Mchelsea.

Власник "синіх" вразив користувачів соцмереж сивою бородою і таким же волоссям.

"Що з ним сталося? Коли він встиг так постаріти?" – дивується один з уболівальників

Утім, ще два тижні тому, коли Абрамович зайшов до роздягальні жіночої команди Челсі після поразки у фіналі дівочої Ліги чемпіонів від Барселони, можна було помітити, що роки беруть своє.

Дивіться, який вигляд мав Абрамович у VIP-ложі стадіону Челсі в 2020-му:

/ Фото: AFP

Раніше Шевченко назвав справжню причину переїзду до Абрамовича в 2006 році. "Я перейшов до Челсі не через гроші. Я віддав Мілану всього себе. Це було моє рішення, не сім'ї. Я зробив необхідний крок в кар'єрі, тому що настав час щось змінювати", – розповів у своїй автобіографії Шева передісторію трансферу, який виявився найневдалішим в його кар'єрі.