Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Роман Абрамович заявився в жіночу роздягальню після фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 травня, 17:28
Копіювати лінк
Власник Челсі підтримав жіночу команду після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Барселони. Абрамович особисто зайшов в роздягальню команди, а футболістки пообіцяли йому, що продовжуватимуть боротися за титул в майбутньому
/ Фото: AFP

Російський олігарх і власник лондонського Челсі Роман Абрамович особисто підтримав жіночу команду в Швеції на фіналі жіночої Ліги чемпіонів між Челсі і Барселоною. Проте, приїзд росіянина не приніс команді перемогу – Челсі з розгромним рахунком поступився трофей іспанкам.

Після зустрічі президент Челсі заявився в роздягальню команди, щоб підтримати команду після поразки. Сподіваємося, футболістки на той момент ще не встигли зняти ігрову форму.

"Після гри до нас зайшов власник. Всі дівчата висловили свою готовність повернутися і старанно працювати на тренувальному полі, щоб знову зіграти у фіналі Ліги чемпіонів", – сказала після зустрічі наставниця команди Емма Хейс.

Абрамович володіє Челсі з 2003 року, але рідко отримує можливість спостерігати за грою команди після того, як він вирішив не продовжувати свою британську візу, строк дії якої закінчився в 2018 році. Раніше ми писали, що Абрамович відмовився від Суперліги за вказівкою Путіна.

Останній раз він бачив гру чоловічої команди на виїзді з російським Краснодаром на груповому етапі Ліги чемпіонів ще в жовтні. Також він відвідав фінал Ліги Європи між Челсі і Арсеналом в Баку в травні 2019 року, пише Daily Mail.

Дивіться, як Челсі пробився до фіналу Ліги чемпіонів:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти