Роман Абрамович заявився в жіночу роздягальню після фіналу Ліги чемпіонів

Власник Челсі підтримав жіночу команду після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від Барселони. Абрамович особисто зайшов в роздягальню команди, а футболістки пообіцяли йому, що продовжуватимуть боротися за титул в майбутньому

/ Фото: AFP

Російський олігарх і власник лондонського Челсі Роман Абрамович особисто підтримав жіночу команду в Швеції на фіналі жіночої Ліги чемпіонів між Челсі і Барселоною. Проте, приїзд росіянина не приніс команді перемогу – Челсі з розгромним рахунком поступився трофей іспанкам.

Після зустрічі президент Челсі заявився в роздягальню команди, щоб підтримати команду після поразки. Сподіваємося, футболістки на той момент ще не встигли зняти ігрову форму.

"Після гри до нас зайшов власник. Всі дівчата висловили свою готовність повернутися і старанно працювати на тренувальному полі, щоб знову зіграти у фіналі Ліги чемпіонів", – сказала після зустрічі наставниця команди Емма Хейс.

Абрамович володіє Челсі з 2003 року, але рідко отримує можливість спостерігати за грою команди після того, як він вирішив не продовжувати свою британську візу, строк дії якої закінчився в 2018 році. Раніше ми писали, що Абрамович відмовився від Суперліги за вказівкою Путіна.

Останній раз він бачив гру чоловічої команди на виїзді з російським Краснодаром на груповому етапі Ліги чемпіонів ще в жовтні. Також він відвідав фінал Ліги Європи між Челсі і Арсеналом в Баку в травні 2019 року, пише Daily Mail.

Дивіться, як Челсі пробився до фіналу Ліги чемпіонів: