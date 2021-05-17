Барселона виграла Лігу чемпіонів і встановила унікальне досягнення

Барселона стала першою командою, якій вдалося виграти жіночу і чоловічу Лігу чемпіонів, у фіналі дівчата забили чотири голи у ворота Челсі

Барселона виграла ЛЧ-2021 / Фото: Getty Images

У шведському Гетеборзі пройшов фінальний матч Ліги чемпіонів, де Барселона розгромила Челсі з рахунком – 4:0 (Лойпольц, 1 авт., Путельяс, 14, Бонматі, 21, Хансен, 36).

Отже, Барселона вперше в своїй історії стала переможцем жіночої Ліги чемпіонів. До цього в останніх п'яти розіграшах турніру вигравав французький Ліон.

You & # 39; ve reached the summit, @FCBfemeni !



Thanks to @stanleytools for supporting us throughout the season! pic.twitter.com/LZAq5hKOV1 - FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2021

Крім того, Барселона стала першою командою, якій вдалося виграти жіночу і чоловічу Лігу чемпіонів. Жіноча Ліга чемпіонів проводиться з 2001 року.

Нагадаємо, що фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 29 травня в Порту. Трофей розіграють Манчестер Сіті і Челсі. Раніше матч планували провести в Стамбулі, але через пандемію перенесли в Португалію.