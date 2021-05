Барселона виграла Лігу чемпіонів і встановила унікальне досягнення

У шведському Гетеборзі пройшов фінальний матч Ліги чемпіонів, де Барселона розгромила Челсі з рахунком – 4:0 (Лойпольц, 1 авт., Путельяс, 14, Бонматі, 21, Хансен, 36).

Отже, Барселона вперше в своїй історії стала переможцем жіночої Ліги чемпіонів. До цього в останніх п'яти розіграшах турніру вигравав французький Ліон.

