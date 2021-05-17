Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Барселона виграла Лігу чемпіонів і встановила унікальне досягнення

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 08:23
Копіювати лінк
Барселона стала першою командою, якій вдалося виграти жіночу і чоловічу Лігу чемпіонів, у фіналі дівчата забили чотири голи у ворота Челсі
Барселона виграла ЛЧ-2021
Барселона виграла ЛЧ-2021 / Фото: Getty Images

У шведському Гетеборзі пройшов фінальний матч Ліги чемпіонів, де Барселона розгромила Челсі з рахунком – 4:0 (Лойпольц, 1 авт., Путельяс, 14, Бонматі, 21, Хансен, 36).

Отже, Барселона вперше в своїй історії стала переможцем жіночої Ліги чемпіонів. До цього в останніх п'яти розіграшах турніру вигравав французький Ліон.

Крім того, Барселона стала першою командою, якій вдалося виграти жіночу і чоловічу Лігу чемпіонів. Жіноча Ліга чемпіонів проводиться з 2001 року.

Нагадаємо, що фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 29 травня в Порту. Трофей розіграють Манчестер Сіті і Челсі. Раніше матч планували провести в Стамбулі, але через пандемію перенесли в Португалію.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти