Шевченко не буде вболівати за Зінченка у фіналі Ліги чемпіонів. Тренер назвав причину

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що у вирішальному матчі ЛЧ буде вболівати за Челсі, оскільки сам виступав за цей клуб

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

29 травня в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Два англійські клуби розіграють трофей – Челсі і Манчестер Сіті, за який виступає капітан збірної України Олександр Зінченко. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко в ефірі програми "Великий футбол" розповів за кого вболіватиме у фіналі ЛЧ.

"І за Зінченка, і за Челсі. Внічию, на жаль, вони зіграти не можуть. Челсі – це близький клуб для мене. Всі три клуби, в яких я грав – в моєму серці. Тому все-таки буду вболівати за Челсі", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що в Харкові без ряду легіонерів збірна України розпочала підготовчий збір до Євро-2020. А тепер визначилася і з ареною, на якій буде тренуватися під час літнього чемпіонату Європи.

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Базовою для тренувань збірної України в Румунії стане арена імені тренера Ангела Йорданеску в передмісті Бухареста – Волунтарі. Два з трьох матчів групового етапу "синьо-жовті" проведуть в Бухаресті. Після дебютної зустрічі в Амстердамі з Нідерландами 13 червня, далі команда Шевченко зіграє з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).