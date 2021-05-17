Шевченко не будет болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов. Тренер назвал причину

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в решающем матче ЛЧ будет болеть за Челси, поскольку сам выступал за этот клуб

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

29 мая в Порту состоится финал Лиги чемпионов. Два английских клуба разыграют трофей – Челси и Манчестер Сити, за который выступает капитан сборной Украины Александр Зинченко. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко в эфире программы "Великий футбол" рассказал за кого будет болеть в финале ЛЧ.

"И за Зинченко, и за Челси. Вничью, к сожалению, они сыграть не могут. Челси – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за Челси", – сказал Шевченко.

Напомним, что в Харькове без ряда легионеров сборная Украины начала подготовительный сбор к Евро-2020. А теперь определилась и с ареной, на которой будет тренироваться во время летнего чемпионата Европы.

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Базовой для тренировок сборной Украины в Румынии станет арена имени тренера Ангела Йорданеску в пригороде Бухареста – Волунтари. Два из трех матчей группового этапа "сине-желтые" проведут в Бухаресте. После дебютной встречи в Амстердаме с Нидерландами 13 июня, далее команда Шевченко сыграет с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).