Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шевченко не будет болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов. Тренер назвал причину

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 мая, 12:48
Копировать ссылку
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в решающем матче ЛЧ будет болеть за Челси, поскольку сам выступал за этот клуб
Андрей Шевченко и Александр Зинченко
Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

29 мая в Порту состоится финал Лиги чемпионов. Два английских клуба разыграют трофей – Челси и Манчестер Сити, за который выступает капитан сборной Украины Александр Зинченко. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко в эфире программы "Великий футбол" рассказал за кого будет болеть в финале ЛЧ.

"И за Зинченко, и за Челси. Вничью, к сожалению, они сыграть не могут. Челси – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за Челси", – сказал Шевченко.

Напомним, что в Харькове без ряда легионеров сборная Украины начала подготовительный сбор к Евро-2020. А теперь определилась и с ареной, на которой будет тренироваться во время летнего чемпионата Европы.

Читайте также: Как Украине выиграть Евро. Прокладываем путь к трофею

Базовой для тренировок сборной Украины в Румынии станет арена имени тренера Ангела Йорданеску в пригороде Бухареста – Волунтари. Два из трех матчей группового этапа "сине-желтые" проведут в Бухаресте. После дебютной встречи в Амстердаме с Нидерландами 13 июня, далее команда Шевченко сыграет с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять