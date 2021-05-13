Фінал Ліги чемпіонів перенесений зі Стамбула до Порту – офіційно

УЄФА ухвалила таке рішення через неможливість приїзду до Туреччини уболівальників з Англії. У Португалії ж за МанСіті і Челсі вболіватимуть по 6 тисяч фанів

Порту, стадіон "Драгау" / Фото: Getty Images

Фінал Ліги чемпіонів перенесений до Порту на стадіон "Драгау". 29 травня там зустрінуться Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка і Челсі

Кожну команду на трибунах підтримуватимуть по 6 тисяч уболівальників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Фінал ЛЧ мав відбутися в Стамбулі, але УЄФА все переграла.

Причиною перенесення матчу став той факт, що минулого тижня уряд Великої Британії включил Туреччину до "червоного списку" для подорожей і не рекомендував уболівальникам їхати до Стамбула. Громадяни Великої Британії, які повертаються з країн, включених до "червоного списку", повинні перебувати на карантині протягом 10 днів.

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Цікаво, що самі фіналісти Ліги чемпіонів-2021, Манчестер Сіті і Челсі, були готові провести матч в Лондоні, але проти цього виступив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Дивіться, як МанСіті і Челсі виходили до фіналу ЛЧ