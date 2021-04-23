Абрамович відмовився від Суперліги за вказівкою Путіна

Роман Абрамович відмовився від ідеї брати участь в Суперлізі після дзвінка з Кремля. Уряд Росії не зацікавлене в падінні рейтингів Ліги чемпіонів

/ Фото: AFP

Німецьке видання Suddeutsche Zeitung повідомило, що президент Челсі російський олігарх Роман Абрамович відмовився від участі в Суперлізізовсім не під тиском уболівальників або загрози санкцій від уряду Британії. Сигнал надійшов з Кремля.

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Як пише джерело, Абрамович отримав з Кремля натяк на те, що Суперліга не в інтересах вітчизни. "Газпром" є головним спонсором Ліги чемпіонів і повинен ним залишатися.

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Влітку Санкт-Петербург прийме матчі Євро-2020, а в 2022 році там запланований фінал Ліги чемпіонів. Зеніт фактично є власністю "Газпрому", і клуб хоче зберегти доступ до Ліги чемпіонів. Так що тут велика світова політика раптово зіграла свою роль: Абрамовичу не хочеться сваритися з Путіним.

Раніше ми писали, що батькам Суперліги готують санкції. Клуби, які не брали участі у створенні нового елітного турніру, вимагають, щоб УЄФА жорстко покарав його творців – найбільше може дістатися Реалу.

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