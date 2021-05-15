Вперше за 122 роки Лестер виграв Кубок Англії

У фінальному матчі Кубка Англії Лестер переміг Челсі і вперше в історії виграв цей трофей, а найбільше кубків у Арсеналу – 14

Цього року Лестеру виповнилося 122 роки. За таку довгу футбольну історію клуб лише один раз виграв Кубок Англії. Сьогодні. У фіналі Лестер обіграв Челсі – 1:0.

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Переможний гол був забитий на 63-й хвилині, відзначився Юрі Тілеманс.

Команда Томаса Тухеля ледь не перевела гру в овертайм. На 89-й хвилині гол забив Бен Чілуелл. Але рефері переглянув відеоповтор і відмінив взяття воріт через офсайд.

Отже, Лестер оформив повний комплект – до перемог в Кубку Англії і Кубку ліги додав Кубок Англії

До цього Лестер грав чотири рази в фіналі і весь час програвав. У Челсі 15 фіналів – 8 перемог і 7 поразок. А більше всіх перемагав в Кубку Англії Арсенал – 14 разів.

Нагадаємо, що Челсі має шанс взяти найголовніший трофей європейського футболу. 29 травня в Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів, де зіграють Челсі і Манчестер Сіті.